Zeges Jepkosgei en Lemma in ouderwets drukke marathon van Londen

De Keniaanse Joyciline Jepkosgei heeft de marathon van Londen gewonnen in een sterke tijd van 2.17.43. De 27-jarige atlete versnelde vlak voor het 35 kilometerpunt en liep weg uit een kopgroepje van vijf. Geen van die loopsters kon haar volgen en Jepkosgei soleerde naar de meet in een persoonlijk record op de 42,195 kilometer.

Bij de mannen, die in Londen apart van de vrouwen liepen en een half uur later startten, zegevierde de Ethiopiër Sisay Lemma in 2.04.01. Ook hij was de sterkste van een kopgroep van vijf.

De laatste marathon van Londen was vorig najaar, maar toen liep vanwege corona een selecte groep elitelopers op een afgesloten parcours zonder publiek. De editie van zondag ging als vanouds door de Engelse hoofdstad met rond de 40.000 deelnemers en toeschouwers weer massaal langs de kant.

Jepkosgei voegde een nieuw succes toe aan haar marathoncarrière. De Keniaanse won in 2019 al de marathon van New York. In Londen was ze de beste in een topveld. De Ethiopische Degitu Azimeraw liep naar de tweede plaats in 2.17.58. Een andere Ethiopische, Ashete Bekere, werd derde in 2.18.18.

De Keniaanse Brigid Kosgei, met 2.14.04 de houdster van het wereldrecord en deze zomer winnares van het zilver in de olympische marathon, eindigde als vierde in 2.18.40.

Lemma vierde zijn eerste succes in een ‘major’ marathon. Toen hij in de slotfase versnelde, kon geen van zijn vier medekoplopers hem bijhouden. Met opvallend soepele tred rende hij naar de winst. De Keniaan Vincent Kipchumba arriveerde als tweede in 2.04.28 en de Ethiopiër Mosinet Geremew werd derde in 2.04.41. Shura Kitata uit Ethiopië, die in 2020 won en onder anderen wereldrecordhouder en olympisch kampioen Eliud Kipchoge versloeg, moest nu genoegen nemen met de zesde plaats in 2.07.51.