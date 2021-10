Streng coronaprotocol bij marathon van Beijing

De 30.000 deelnemers aan de marathon van Beijing ondergaan een streng coronaprotocol. Ze zijn verplicht de laatste 21 dagen voor de race al in de Chinese hoofdstad aanwezig te zijn en dienen elke dag hun gezondheidstoestand aan de organisatie door te geven. De hardlopers moeten bovendien een bewijs van vaccinatie hebben en kort voor de race ook nog een negatieve coronatest laten zien, meldde het staatspersbureau Xinhua.

De marathon van Beijing is op 31 oktober en een van de grotere sportevenementen in het land sinds de uitbraak van corona. De start is op het Tiananmenplein en de finish in het Olympic Forest Park. Alleen inwoners van China mogen meedoen.

De maatregelen lijken veel op de beperkingen die het Internationaal Olympisch Comité afkondigde voor de Winterspelen in Beijing in februari 2022. Vaccinatie voor de deelnemers is niet verplicht, maar sporters, begeleiders en andere officials die niet zijn ingeënt tegen het coronavirus, dienen bij aankomst in China eerst drie weken in quarantaine te gaan.