Van der Poel: strijdend ten onder gegaan

Lang lag Mathieu van der Poel in het gras op de wielerbaan van Roubaix. Hij leek ontgoocheld over zijn derde plaats in Parijs-Roubaix, maar het was toch vooral de vermoeidheid die hem parten speelde. “Ik ben blij met de manier waarop ik heb kunnen koersen”, vertelde de renner van Alpecin-Fenix toen de krachten terug waren gekeerd. “Ik ben strijdend ten onder gegaan, in een historische editie. Dit was een Parijs-Roubaix om in te lijsten.”

De Italiaan Sonny Colbrelli won de sprint van een drietal dat als eerste Roubaix had bereikt. Ook de jonge Belg Florian Vermeersch bleef de Nederlander voor. “Ik was blijkbaar aan het einde de minste van de drie. Ik ben blij dat ik bij mijn eerste optreden hier mee het podium op mocht.”

Van der Poel moest onderweg veel werk verzetten om eerder ontsnapte renners terug te halen. Daarbij kreeg hij niet altijd steun. “De rest wilde niet meerijden. Ik heb onderweg redelijk wat werk moeten opknappen. Het beste was er wel af aan het einde. Dit was het hoogst haalbare.”