Van Vleuten breekt ook schouder bij val in Parijs-Roubaix

Behalve een dubbele bekkenbreuk heeft Annemiek van Vleuten bij haar val in Parijs-Roubaix ook een breuk in haar schouder opgelopen. Dat is zondag gebleken bij onderzoek in het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem. De 38-jarige wielrenster hoeft niet geopereerd te worden, maar treurde over het ongelukkige einde van haar seizoen. “Het is een mooi seizoen geweest, waar ik graag van na had willen genieten, maar nu ben ik weer in mineur”, meldde ze op haar website.

“In plaats van mezelf opladen ga je weer een herstelperiode in. Natuurlijk zegt iedereen dat je daar weer sterker uitkomt, maar dat vind ik echt onzin. Ik had mezelf echt heel graag een leuke vakantie gegund en dit heb ik echt niet nodig om er sterker uit te komen” schrijft ze.

Van Vleuten had vaker pech aan het einde van het seizoen. Vorig jaar brak ze kort voor de WK in de Giro Rosa een pols. In 2018 liep ze bij de WK wielrennen in Innsbruck bij een val een gebroken knie op.