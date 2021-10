Aanwezigheid legende Laver inspireert Noorse tennisser Ruud

Tennisser Casper Ruud heeft het ATP-toernooi van San Diego gewonnen. De Noor versloeg, onder toeziend oog van tennislegende Rod Laver, in de finale de Brit Cameron Norrie en had daar slechts iets meer dan een uur voor nodig: 6-0 6-2. Voor Ruud betekende het de vijfde titel van het jaar en zijn eerste op hardcourt.

Norrie had in de halve finales nog de Rus Andrej Roeblev uitgeschakeld, Dat was de nummer 1 van de plaatsingslijst. Ruud was als tweede geplaatst in de stad in Californië. Hij brak in de eerste set meteen de service van Norrie en denderde naar setwinst, waarbij hij op zijn eigen opslag slechts drie punten tegen kreeg. Norrie kreeg in het vervolg wat meer grip op het spel van zijn tegenstander, maar zag Ruud bij 3-2 weglopen.

De 22-jarige Noor, die mag gaan dromen van deelname aan de ATP Finals, ontving de trofee uit handen van Laver. “Ik zou willen dat u er vaker bij bent, want in uw aanwezigheid speel ik goed. Ik hoop dat u volgende week in Indian Wells komt kijken”, zei Ruud tegen de 11-voudig grandslamwinnaar uit Australië.