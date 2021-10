Basketballer Wiggins mag ook spelen in thuisduels na coronaprik

Basketballer Andrew Wiggins kan toch meedoen bij de thuiswedstrijden van zijn club Golden State Warriors. De forward weigerde eerder uit geloofsovertuiging zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. De autoriteiten in San Francisco staan niet toe dat ongevaccineerden aan binnensporten doen. Wiggins heeft zich over zijn bezwaren heen gezet en heeft alsnog een coronaprik gehaald, meldt zijn club.

“Andrew is gevaccineerd”, bevestigde coach Steve Kerr, zonder aan te geven wanneer de 26-jarige Canadees zijn prik had ontvangen. ‘Hij heeft me dat verteld en hoopt dat daarmee alle ophef voorbij is. Meer ga ik er niet over zeggen.”

Onder de nieuwe richtlijnen zou Wiggins alle thuiswedstrijden van zijn team moeten missen als hij zich niet zou laten vaccineren. De regels gelden voor alle personen van 12 jaar of ouder.

Wiggins reageerde kribbig toen journalisten hem vorige week voorlegden dat hij wellicht salaris zou moeten inleveren. “Dat is mijn probleem, niet dat van jullie.” De 26-jarige forward was vorig seizoen een belangrijke speler voor de Warriors. De Canadees noteerde een gemiddelde van 18,6 punten en 4,9 rebounds in 71 wedstrijden.