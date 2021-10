Tokio wil WK atletiek van 2025

Tokio heeft zich kandidaat gesteld voor het organiseren van de wereldkampioenschappen atletiek in 2025, meldt het Japanse persbureau Kyodo. Het toernooi moet plaatshebben in het Olympisch Stadion, waar afgelopen zomer de Nederlandse atleten liefst zeven medailles veroverden.

De Japanse hoofdstad organiseerde één keer eerder de WK atletiek. Dat was in 1991. Osaka was de Japanse gaststad voor de WK van 2007. De mondiale atletiekbond World Athletics maakt naar verwachting in maart bekend wie het toernooi mag organiseren. Landen als Kenia, Marokko en Zuid-Afrika toonden eerder ook interesse, maar dat was nog voor de coronapandemie.

Voorzitter Sebastian Coe van de mondiale bond liet vorig jaar doorschemeren dat hij graag Tokio zou zien als gaststad voor de WK. De Brit was onder de indruk van het atletiekstadion. Dat stadion zou aanvankelijk na de Spelen worden omgevormd tot voetbalstadion, maar het is nu de bedoeling dat het voor diverse doeleinden kan worden benut.

De WK atletiek van 2021 zijn met een jaar uitgesteld en vinden nu in juli 2022 plaats in de Amerikaanse stad Eugene. De WK atletiek van 2023 zijn toegewezen aan Boedapest.