Australië zonder Barty in finaleronde Billie Jean King Cup

De Australische tennisster Ashleigh Barty slaat begin volgende maand de finaleronde van de Billie Jean King Cup over. De nummer 1 van de wereld ontbreekt in de ploeg die bondscoach Alicia Molik samenstelde. Ajla Tomljanovic, 44e op de wereldranglijst, voert de Australische equipe aan.

Barty (25) kwam op de US Open voor het laatst in actie. De Australische, die dit jaar Wimbledon won, bleef in New York steken in de derde ronde. De aanvoerster van de wereldranglijst ontbreekt deze week in Indian Wells. Volgens haar coach is ze “fysiek en mentaal uitgeput”. Het is hoogst onzeker of Barty vanaf 8 november meedoet aan de WTA Finals in de Mexicaanse stad Guadalajara.

De week ervoor ontbreekt Barty in ieder geval in Praag bij de finaleronde van de Billie Jean King Cup, voorheen bekend als de Fed Cup. Vorig jaar kon de finaleronde niet doorgaan vanwege de coronapandemie. Barty leidde Australië in 2019 naar de finale van de laatste editie van de Fed Cup. In Perth moest het gastland het toen met 3-2 afleggen tegen Frankrijk.

In de nieuwe opzet strijden twaalf landen in een toernooi om de eindzege. Australië neemt het in groep B op tegen Belarus en België. De ontknoping van de Billie Jean King Cup zou eigenlijk in Boedapest worden gespeeld, maar is verplaatst naar de O2 Arena in de Tsjechische hoofdstad Praag.