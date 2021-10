Herstel handbalster Polman verloopt niet volgens plan

De revalidatie van handbalster Estavana Polman verloopt minder voorspoedig dan gedacht. De sterspeelster van het Nederlandse team mist nog te veel reactiesnelheid in haar rechterknie, waar ze dit jaar twee keer aan geopereerd is. “Het gaat niet volgens de gewenste planning en had gehoopt verder te zijn in mijn herstel. Toch ben ik niet in paniek. Ik ga er alles aan doen om op tijd fit te zijn voor het WK”, zei ze in Naarden, waar Oranje zich voorbereidt op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Belarus en Griekenland.

Polman was in 2019 de beste speelster op het WK in Japan, waar het Nederlands team de titel veroverde. In juli 2020 scheurde ze de kruisband van haar rechterknie. Na een maandenlange revalidatie keerde ze begin van dit jaar terug bij de Nederlandse selectie, maar in mei liep ze weer een knieblessure op die een operatie vereiste. Polman miste daardoor ook de Spelen in Tokio.

“Ik ben terug bij het team, maar speel niet mee in de wedstrijden. Ik train sowieso nog apart, omdat ik nog geen contact mag maken. Toch wil ik erbij zijn, ik wil het contact en de klik houden met het team. Ik ben er twee toernooien niet bij geweest en heb heel veel zin weer op het veld te staan met die meiden. Ik heb ook een doel en dat is het WK in december in Spanje halen, maar ik zal niet overhaasten. Ik zet ook geen datum op mijn rentree.”