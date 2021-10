Nederlandse hockeysters zien ook Pheninckx stoppen

Na Caia van Maasakker en Lauren Stam stopt ook Malou Pheninckx bij de Nederlandse hockeysters. De 30-jarige middenveldster van Kampong speelde 108 interlands voor Oranje en maakte deel uit van de ploeg die afgelopen zomer in Tokio olympisch goud veroverde.

Van Maasakker (32) sloot haar carrière op de Spelen af. Ze had vooraf al aangekondigd dat het haar laatste toernooi zou zijn. De 27-jarige Stam maakte maandag bekend dat ze na 105 interlands stopt. Een dag later volgde Pheninckx. “Ik wil niet wachten tot ik word ingehaald”, zegt ze tegen hockey.nl. “Er komen goede, nieuwe meiden aan. Dus al met al is dit het moment.”

De middenveldster debuteerde in 2013 in Oranje, maar raakte daarna een tijdje uit beeld. Onder de huidige bondscoach Alyson Annan keerde Pheninckx terug in de nationale ploeg. Ze won met Oranje onder meer drie keer het EK, de wereldtitel in 2018 en dit jaar olympisch goud. Pheninckx scoorde in Tokio in de gewonnen groepswedstrijd tegen Ierland (4-0).

Van de routiniers Lidewij Welten (31) en Eva de Goede (32), die al drie keer olympisch goud wonnen, is nog niet bekend of ze doorgaan tot de Spelen van Parijs 2024.