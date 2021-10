Nederlandse teamsprintsters naar finale op EK

De Nederlandse teamsprintsters hebben bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen de finale bereikt. Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink en Hetty van der Wouw realiseerden een tijd van 47,072. In de finale treft Nederland de Duitse vrouwen die goed waren voor de tweede tijd: 47,189. Titelverdediger Rusland moest genoegen nemen met een plaats in de troostfinale.

Oranje reed vroeg in de middag al een wereldrecord op het onderdeel dat voorheen met twee vrouwen werd verreden. Braspennincx, Lamberink en Steffie van der Peet realiseerden een tijd van 46,759 seconden over drie rondes waarbij na elke ronde een renster afhaakt. Daarmee doken ze onder het wereldrecord dat met 46,852 sinds vorig jaar in Russische handen was. De finale wordt verreden om 19.25 uur.