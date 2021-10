Tennisster Pliskova voor vijfde keer naar WTA Finals

Tennisster Karolina Pliskova uit Tsjechië heeft zich voor de vijfde keer geplaatst voor de WTA Finals, het eindejaarstoernooi met de acht beste speelsters van het seizoen. De nummer 3 van de wereld wacht nog op haar eerste toernooizege in 2021. Pliskova, die zestien WTA-titels op zak heeft, stond wel drie keer in de finale, onder meer op Wimbledon waarin ze het moest afleggen tegen Ashleigh Barty.

Die Australische nummer 1 van de wereld verzekerde zich eerder al van deelname aan de WTA Finals, al is het hoogst onzeker of Barty ook daadwerkelijk naar de Mexicaanse stad Guadalajara gaat. Barty kwam sinds de US Open niet meer in actie. De Australische is volgens haar coach “fysiek en mentaal uitgeput”.

Naast Barty en Pliskova hebben ook Aryna Sabalenka uit Belarus en de Tsjechische Barbora Krejcikova, respectievelijk de nummers 2 en 5 van de wereld, zich geplaatst voor de WTA Finals van volgende maand. Het toernooi zou eigenlijk in de Chinese stad Shenzhen worden gehouden, maar vanwege de coronarestricties heeft de WTA het evenement verplaatst naar Mexico. Pliskova bereikte in 2017, 2018 en 2019 steeds de halve finales van de WTA Finals.