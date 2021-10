Tijsterman wil na WK aanblijven als bondscoach handbalsters

Monique Tijsterman wil na het WK handbal voor vrouwen in december graag aanblijven als bondscoach van de Nederlandse handbalsters. “Het is altijd mijn ambitie geweest ooit bondscoach van de vrouwen te worden, dus als het de komende periode goed gaat en de bond doet mij een aanbod, sta ik daar absoluut open voor”, aldus de 52-jarige Tijsterman, die vooralsnog tot en met het WK in Spanje fungeert als interim-bondscoach. Ze begint woensdag aan haar eerste klus, als de handbalsters in Almere de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus speelt.

Het handbalverbond NHV kwam bij Tijsterman uit als tijdelijke opvolger van Emmanuel Mayonnade. De Fransman besloot na de Olympische Spelen in Tokio, waar hij met Nederland werd uitgeschakeld in de kwartfinales, zijn contract niet te verlengen. Directeur Sjors Röttger koos bewust voor de voormalig jeugdcoach én hoofd van de HandbalAcademie als tussenpaus. “Monique heeft een schat aan ervaring als trainer, stond mede aan de basis van ons succesvolle opleidingssysteem en kent bijna alle speelsters. Ik heb er veel vertrouwen in dat ze deze klus goed gaat klaren”, aldus Röttger.

Het is niet gezegd dat Tijsterman als vanzelf na de WK in functie blijft, zegt Röttger. “We zijn op zoek naar een nieuwe bondscoach en zij is op dit moment een potentiële kandidate. Zij zal op een positieve manier worden afgerekend op haar prestaties. Maar ik heb heel wat aanmeldingen binnen van trainers die graag de nieuwe bondscoach van Nederland willen worden en die gooi ik nog niet weg.”