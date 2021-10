Zwemster Heemskerk kondigt haar afscheid aan

Femke Heemskerk stopt na dit seizoen met zwemmen. De 34-jarige Zuid-Hollandse sluit haar lange carrière af met de International Swimming League, een competitie waarin topzwemmers vanuit de hele wereld het in teamverband tegen elkaar opnemen. “Mijn droom was altijd: als ik ga stoppen, wil ik dat op een hoogtepunt doen. Het voelt nu alsof het gewoon af is”, zegt Heemskerk bij de NOS.

Heemskerk veroverde op de Olympische Spelen van 2008 in Beijing goud met de Nederlandse estafetteploeg op de 4×100 meter vrije slag. Vier jaar later in Londen pakte ze met Oranje zilver. Heemskerk vormde in die jaren met Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis de ‘Golden Girls’. Het Nederlandse kwartet domineerde jarenlang de 4×100 vrij.

Op de Spelen van afgelopen zomer in Tokio eindigde Heemskerk met de estafetteploeg als vierde, net als in Rio 2016. Individueel haalde ze de finale van de 100 vrij, waarin de regerend Europees kampioene als zesde aantikte.