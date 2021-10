Baanrenner Hoogland klasse apart op kilometer tijdrit bij EK

Jeffrey Hoogland heeft bij de EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen met grote overmacht goud gepakt op de kilometer tijdrit, een niet-olympisch nummer. Hoogland realiseerde een tijd van 58,016 en was daarmee liefst 1,7 seconde sneller dan zijn landgenoot Sam Ligtlee: 59,767. Het brons was voor de Pool Patryk Rajkowski in 59,890.

Het betekende het derde goud voor Nederland bij de EK na overwinningen dinsdag op de teamsprint bij zowel de mannen als de vrouwen. Hoogland werd eerder Europees kampioen op de kilometer tijdrit in 2015 en 2017, Ligtlee is de regerend wereldkampioen.

Hoogland was de wereldkampioen van 2018 maar liet het onderdeel daarna schieten. Op de EK rijdt de Nijverdaller zijn eerste wedstrijden sinds de Olympische Spelen. Op de piste van Izu pakte hij zilver op de sprint en goud op de teamsprint, het onderdeel waarmee hij dus de successenreeks dinsdag in Grenchen voortzette. Hoogland komt op de EK ook nog uit op de sprint en op keirin. Over twee weken volgen de WK in het Franse Roubaix.

Op de puntenkoers kwam Jan-Willem van Schip niet verder dan de negende plaats. De Europese titel ging naar de Fransman Benjamin Thomas. Op de afvalkoers viel Mylene de Zoete uit na een valpartij. Het was de Nederlandse die het achterwiel van de voor haar rijdende Duitse Lena Charlotte Reissner aantikte en als eerste onderuitging. Ze kreeg een aantal rensters over zich heen en ging eenmaal opgelapt niet meer van start. De winst was voor de Française Valentine Fortin.

De Nederlandse achtervolgsters – Mylène de Zoete, Daniek Hengeveld, Marit Raaijmakers en Lonneke Uneken – verloren in de eerste ronde van Duitsland en werden als zesde geklasseerd. De Duitse vrouwen versloegen vervolgens Italië in de finale: 4.13,489 tegen 4.20,923.

Bij de mannen was geen Nederlandse deelname. De titel was voor Denemarken, de regerend wereldkampioen en nummer 2 op de Spelen.