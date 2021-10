Belgische hockeybond vindt mondiale verkiezing een ‘farce’

De Belgische hockeybond vindt de verkiezing van de beste spelers ter wereld een farce. Alle prijzen in de verkiezing, georganiseerd door de mondiale hockeyfederatie FIH, gingen naar India. De Belgische mannen veroverden afgelopen zomer in Tokio olympisch goud, maar grepen desondanks naast alle persoonlijke onderscheidingen.

“De Belgische hockeybond is heel teleurgesteld in de uitkomst van de FIH Hockey Stars Awards”, staat in een verklaring van de bond. “We hebben een ploeg die goud heeft gewonnen en in elke categorie meerdere genomineerden had. Toch wint het geen enkele award. Dat bewijst het falen van het verkiezingssysteem. We zullen met FIH samenwerken om in de toekomst tot een eerlijker systeem te komen.”

In de jaarlijkse verkiezing van beste hockeyer ter wereld moesten Alexander Hendrickx (tweede) en Arthur Van Doren (derde) het afleggen tegen Harmanpreet Singh, die met India brons pakte op het WK. Doelman Vincent Vanasch van de ‘Red Lions’ eindigde in de verkiezing als tweede achter PR Sreejesh uit India en de Belgische bondscoach Shane McLeod kreeg minder stemmen dan zijn Indiase collega Graham Reid.

Vooral de fans stemden massaal op de genomineerden uit India. De publieksstemmen telden voor 25 procent mee voor het eindresultaat.