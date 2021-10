Blessure houdt Overeem uit wereldtitelgevecht met Verhoeven

Kickbokser Alistair Overeem heeft zich geblesseerd afgemeld voor het gevecht met Rico Verhoeven. De twee Nederlanders zouden elkaar op zaterdag 23 oktober treffen in Arnhem, met als inzet de wereldtitel bij de zwaargewichten. Verhoeven heeft die titel sinds 2013 in bezit.

De 41-jarige Overeem, geboren in Engeland maar uitkomend voor Nederland, tekende enkele maanden geleden een contract bij de grootste kickboksorganisatie Glory na een avontuur van tien jaar bij de MMA (Mixed Martial Arts). Overeem wilde zijn wereldtitel in het kickboksen heroveren, maar een blessure verhindert dat hij het over ruim twee weken kan opnemen tegen Verhoeven. Overeem won in 2010 de K-1 in Japan.