De Goede en Welten terug in hockeyselectie voor start Pro League

De hockeysters Eva de Goede en Lidewij Welten sluiten weer aan bij de Nederlandse selectie. De twee routiniers, die afgelopen zomer in Tokio hun derde olympische titel veroverden met Oranje, zitten in de selectie van achttien speelsters die bondscoach Alyson Annan formeerde voor de start van de Pro League. De hockeysters nemen het volgende week woensdag in het Wagener-stadion op tegen België.

Annan gaf alle internationals die in Tokio waren de afgelopen weken vrij. Ze trainde twee dagen per week met een groep van zogeheten ‘potentials’, oftewel speelsters die de potentiële kwaliteiten hebben om in Oranje te kunnen spelen. De bondscoach, die achter Sjoerd Marijne als tweede eindigde in de verkiezing van beste coach van een vrouwenploeg dit jaar, heeft voor de eerste wedstrijd in de Pro League een selectie gemaakt die bestaat uit een mix van ‘potentials’ en olympiërs.

Naast de routiniers De Goede (32) en Welten (31) keren ook onder anderen Margot van Geffen, Marloes Keetels, Pien Sanders en Laura Nunnink terug in de Nederlandse selectie. Caia van Maasakker, Lauren Stam en Malou Pheninckx zijn gestopt.