Handbalsters Wester en Dulfer doen niet mee tegen Griekenland

Interim-bondscoach Monique Tijsterman van de Nederlandse handbalsters neemt keepster Tess Wester en de opbouwspeelsters Kelly Dulfer en Inger Smits niet mee naar Kreta voor de tweede EK-kwalificatiewedstrijd komende zondag tegen Griekenland. Ze ruilt de drie ervaren internationals in voor drie jongelingen. Tamara Haggerty, Kelly Vollebregt en keepster Yara ten Holte zullen tegen de Griekse ploeg speelminuten krijgen.

Oranje begon woensdag de kwalificatiereeks voor het EK van 2022 in Almere tegen Belarus en won met ruime cijfers: 38-27. Ook Duitsland zit in de poule van Nederland. De twee beste landen in de groep plaatsen zich voor de eindronde. In december van dit jaar verdedigt Nederland eerst nog in Spanje de wereldtitel.