Honda blijft ook na afscheid F1 samenwerken met team Verstappen

Honda blijft ook na het vertrek uit de Formule 1 nauw samenwerken met Red Bull, de renstal van Max Verstappen. De Japanse fabrikant trekt zich aan het einde van dit seizoen terug uit de koningsklasse. Honda gaat Red Bull wel helpen met de ontwikkeling van de motoren en draagt ook personeelsleden over aan het Oostenrijkse team.

Red Bull rijdt sinds 2019 met motoren van Honda. Die combinatie leverde vooralsnog dertien overwinningen op, waarvan er twaalf op naam kwamen van Verstappen. Honda kondigde eind vorig jaar al aan dat het zich na 2021 terugtrekt uit de Formule 1.

Eerder werd al bekend dat Red Bull de motoren en technologische kennis overneemt van Honda en ze in eigen beheer gaat doorontwikkelen. De renstal krijgt daarbij hulp van de Japanners. Red Bull heeft in de eigen fabriek in het Engelse Milton Keynes een technische afdeling geopend waar de motoren worden geproduceerd en onderhouden. Het levert de krachtbronnen ook aan ‘zusterteam’ AlphaTauri.

Red Bull en Honda blijven eveneens samenwerken met hun opleidingsprogramma’s voor jonge coureurs. Zo rijdt de Japanner Yuki Tsunoda al in de Formule 1 bij AlphaTauri. Tsunoda (21) komt uit de opleiding van Honda en wordt sinds 2019 gesteund door Red Bull.

Verstappen en zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez rijden komend weekeinde bij de Grote Prijs van Turkije in witte bolides met rode accenten, de kleuren van de Japanse vlag. Red Bull wil hiermee Honda bedanken voor de samenwerking.