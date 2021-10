Jumbo-Visma bevestigt komst wielrenster Labecki

Wielerploeg Jumbo-Visma Women heeft de komst van sprintster Coryn Labecki (29), tot voor kort Rivera, bevestigd. De renster uit Californië komt over van Team DSM en tekent voor twee jaar bij de Nederlandse ploeg.

Onder haar meisjesnaam Rivera won Labecki in 2017 de Ronde van Vlaanderen. Daarnaast staan op haar palmares onder meer een overwinning in de Trofeo Alfredo Binda, de Women’s Tour en de RideLondon Classique. Ze reed sinds 2017 voor Team DSM, dat toen nog Sunweb heette.

“Ik kijk uit naar een nieuw jaar, een nieuw hoofdstuk en een nieuwe ik”, zegt Labecki. “Mijn doel is genieten van elk moment met het nieuwe team.” Ze hoopt ook veel te kunnen leren van onder anderen Marianne Vos. “Ik denk dat het een sterk team is met de juiste samenstelling om volgend jaar veel successen te behalen.”

Teammanager Esra Tromp ziet voor Labecki een belangrijke rol weggelegd in de ploeg. “Ondanks haar indrukwekkende erelijst wil Coryn zich blijven ontwikkelen. Met haar komst versterken we het team in de breedte, we zullen zo in verschillende scenario’s kunnen strijden voor de winst.”