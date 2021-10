Nederlander kandidaat voorzitterschap paralympisch comité Europa

Sportkoepel NOC*NSF heeft Raymon Blondel naar voren geschoven als kandidaat voor het voorzitterschap van het Europees Paralympisch Comité (EPC). Blondel is bestuurslid van NOC*NSF en voorzitter van het Nederlands Paralympisch Comité. De 54-jarige bestuurder neemt het bij de verkiezing op 6 november op tegen Asa Llinares Norlin, voorzitter van het paralympisch comité van Zweden en de huidige vicevoorzitter van het EPC.

“Ik ben enorm gemotiveerd om de uitdagingen van de Europese paralympische beweging op te pakken”, zegt Blondel, die eerder voorzitter was van de Nederlandse Ski Vereniging. “Er schuilt heel veel potentie in het Europees Paralympisch Comité. We kunnen als gezamenlijke paralympische comités in Europa een veel inclusiever continent creëren door middel van paralympische sport.”

Eind vorig jaar legde voorzitter Ratko Kovacic zijn functie neer bij het EPC. Vicevoorzitter Terje Jentoft Roel uit Noorwegen nam zijn taken daarna over, Norlin werd van bestuurslid gepromoveerd tot vicevoorzitter. De 55 leden van het paralympisch comité van Europa kiezen volgende maand een nieuwe voorzitter voor de komende vier jaar.