Tennisster Rus treft Kvitova na overtuigende zege in Indian Wells

Tennisster Arantxa Rus heeft op bijzonder overtuigende wijze de tweede ronde bereikt in Indian Wells. De 30-jarige Westlandse stond slechts één game af in de openingsronde tegen de Amerikaanse Alycia Parks: 6-0 6-1. Rus, die eind vorige maand het ITF-toernooi van Valencia won, had na iets meer dan een uur spelen de overwinning binnen.

De Nederlandse staat op de 68e plaats op de wereldranglijst, haar 20-jarige opponente neemt de 245e plek in. Parks was via de kwalificaties doorgedrongen tot het hoofdtoernooi in Californië.

Rus staat in de tweede ronde tegenover Petra Kvitova, de nummer 11 van de wereld uit Tsjechië. Het wordt haar eerste duel met de tweevoudig winnares van Wimbledon op de WTA Tour.