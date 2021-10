Zwemkampioene Coventry leidt commissie coördinatie Spelen 2032

Tweevoudig olympisch zwemkampioene Kirsty Coventry krijgt een belangrijke rol in de voorbereiding op de Olympische Spelen van 2032 in Brisbane. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft de 38-jarige Zimbabwaanse benoemd tot voorzitter van de coördinatiecommissie. Die commissie is nauw betrokken bij de voorbereiding op een olympisch evenement en rapporteert daarover aan het IOC-bestuur.

Coventry won op de Spelen van 2004 en 2008 goud op de 200 meter rugslag. Daarnaast pakte ze vier keer zilver en een keer brons op de Spelen. Coventry trad in 2012 toe tot de atletencommissie van het IOC en was daar tot voor kort voorzitter van. De oud-zwemster is in Zimbabwe minister van Sport.

Coventry zat in de coördinatiecommissie voor de Spelen van Tokio, die werd aangevoerd door de Australiër John Coates. Het IOC heeft haar nu benoemd tot voorzitter voor de Spelen van 2032. De commissie bestaat uit afgevaardigden van de atleten, de internationale sportfederaties, nationale olympische comités en het Internationaal Paralympisch Comité. “Kirsty Coventry geeft in deze commissie leiding aan een nieuwe generatie IOC-leden”, aldus Thomas Bach, de voorzitter van de olympische beweging.

De volgende Zomerspelen zijn over drie jaar in Parijs, Los Angeles organiseert het mondiale sportevenement in 2028.