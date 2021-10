Gridstraf voor coureur Hamilton in Grote Prijs van Turkije

Formule 1-coureur Lewis Hamilton krijgt zondag in de Grote Prijs van Turkije een gridstraf van tien plaatsen. De overkoepelende organisatie FIA liet weten dat Mercedes een nieuwe verbrandingsmotor in de bolide van Hamilton heeft gemonteerd, zijn vierde van dit seizoen.

De coureurs mogen drie motoren gebruiken in een seizoen, daarna volgt een gridstraf. Omdat Mercedes vooralsnog slechts een deel van de gehele krachtbron heeft vervangen, blijft de straf voor Hamilton beperkt tot tien plaatsen naar achteren op de startopstelling. Max Verstappen moest twee weken geleden in Rusland helemaal naar achteren op de grid, omdat hij een volledig nieuwe motor kreeg in zijn Red Bull. De Nederlander reed in de race naar de tweede plaats, achter Hamilton.

De Brit leidt momenteel in de strijd om de wereldtitel, met een kleine voorsprong op Verstappen. Zaterdag is de kwalificatie voor de wedstrijd, die zondag wordt verreden.

Ferrari-coureur Carlos Sainz liet weten zijn volledige motor te vervangen. Hij start daarom in Istanbul helemaal achteraan het veld.