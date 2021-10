Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland gaan op de EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen tegen elkaar strijden om de Europese sprinttitel. Het betekent een herhaling van de olympische finale van Tokio.

Regerend olympisch kampioen Lavreysen was de Rus Mikhail Iakovlev in twee races de baas, in de andere halve finale versloeg Hoogland de Fransman S├ębastien Vigier ook in twee races.

De finale tussen de twee Nederlandse wereldtoppers is vrijdagavond.