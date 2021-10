Verstappen rijdt vijfde tijd in tweede training GP Turkije

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Turkije de vijfde tijd gereden. Bij de eerste sessie was hij in de Red Bull nog goed voor de tweede tijd. In beide trainingen was Lewis Hamilton in zijn Mercedes de snelste.

Hamilton noteerde op het circuit bij Istanbul in de tweede sessie 1.23,804. Verstappen reed 1.24,439 en was daarmee 0,635 seconde langzamer.

De Grote Prijs van Turkije is zondag. Hamilton leidt in de strijd om de wereldtitel, met 2 punten voorsprong op Verstappen.