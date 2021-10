Wereldbekerzege zwemster Toussaint op 100 meter rugslag

Zwemster Kira Toussaint heeft bij de wereldbeker op de kortebaan in Boedapest de 100 meter rugslag gewonnen. Ze tikte aan in een tijd van 55,72 seconden. De Australische wereldrecordhoudster Minna Atherton eindigde als tweede in 56,58.

Toussaint zegevierde donderdag in Boedapest ook al op de 50 meter rugslag. “Winnen is altijd fijn, ik ben blij met mijn race. Het is alweer even geleden dat ik 55,7 heb gezwommen”, reageerde Toussaint, die op dit nummer een persoonlijk record heeft staan van 55,17. “Het plan was hard weg te gaan en dat is gelukt.”

Arno Kamminga moest op de schoolslagsprint Peter Stevens (26,22) voor zich dulden. De Sloveen was 0,03 sneller dan de Katwijker die 26,25 over de 50 meter zwom. “Een slordige race maar een goede tijd. Net geen eerste. De vorm is er. Op naar morgen, de 200 meter”, liet Kamminga weten. Hij won donderdag de 100 meter schoolslag.

Maaike de Waard was goed voor de derde medaille in de Duna Arena. Op de 50 meter vlinderslag (25,27) pakte ze brons. De Australische Emma McKeon (24,97) was de snelste, voor haar landgenote Holly Barrett (25,09).