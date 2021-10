Wielrenner Roglic wil in Lombardije afsluiten met veertiende zege

Wielrenner Primoz Roglic sluit zijn succesvolle seizoen zaterdag af met de Ronde van Lombardije. Het doel van de Sloveen is om daar zijn veertiende zege van het seizoen te behalen, zo laat zijn team Jumbo-Visma weten. Het betreft een koers van Como naar Bergamo over bijna 240 kilometer. Er staan meerdere beklimmingen op het programma.

“Ik heb het naar mijn zin in Italië”, zegt Roglic, die de afgelopen dagen al twee koersen won in het land. “Het is voor ons allemaal een lang seizoen geweest, maar het blijft mooi om aan de start te staan. Het zijn zware koersen hier, daarom probeer ik zoveel mogelijk rust te pakken na een wedstrijd. De Ronde van Lombardije is één van de grootste koersen van het jaar, dus die is belangrijk voor me. Ik ga proberen dit monument op mijn naam te schrijven.”

Naast Roglic, de winnaar van de Vuelta, staan voor Jumbo-Visma in Lombardije ook Koen Bouwman, Steven Kruijswijk, Sam Oomen, de Nieuw-Zeelander George Bennett, Chris Harper uit Australië en de Deen Jonas Vingegaard aan de start. Naar Parijs – Tours, een andere najaarsklassieker die wordt verreden, stuurt de Nederlandse formatie Dylan Groenewegen, Pascal Eenkhoorn, Jos van Emden, Timo Roosen, Olav Kooij, Mick van Dijke en de Noor Tobias Foss.