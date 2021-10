Golfer Besseling is leiding op Spaans Open kwijt na matige ronde

Golfer Wil Besseling is niet langer de leider op het Spaans Open. De 35-jarige Nederlander kende in Madrid een matige ronde en kwam uit op 1 slag boven het baangemiddelde van 71. Hij gaat de slotdag in met een score van -12 en een achterstand van 5 slagen op de Spaanse leider Rafa Cabrera Bello.

Besseling, die op de eerste twee dagen nog tot scores van -6 en -7 kwam, begon goed aan de derde dag. Hij noteerde op zowel de derde als vierde hole een birdie, maar viel daarna terug. Op de vijftiende hole ging het flink mis voor de Noord-Hollander, die verkeerd afsloeg en tussen de bomen terechtkwam. Hij besloot opnieuw af te slaan en kwam uit op een double bogey, oftewel 2 slagen boven par.

Publieksfavoriet Jon Rahm, die zijn ronde samen met Besseling liep, viel ook terug en staat na drie dagen op -11. De nummer 1 van de wereld staat op de negende plek. Een hole eerder noteerde hij al zijn tweede bogey van de dag.

Darius van Driel staat gedeeld 57e met een score van -4.