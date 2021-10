Olympische kampioene Braspennincx mist op EK finale keirin

Shanne Braspennincx heeft bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen niet de finale van de keirin bereikt. De Nederlandse, die olympisch kampioene is op dit sprintonderdeel, eindigde als vierde in haar heat van de tweede ronde. Alleen de eerste drie plaatsten zich voor de A-finale. Ook Hetty van der Wouw redde het niet en miste de finale.

Braspennincx was tot zaterdag zeer succesvol op het toernooi. Ze won goud op de individuele sprint en de teamsprint.

Regerend wereldkampioen Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland plaatsen zich overtuigend voor de finale van de keirin. Ze wonnen ieder hun heat in de tweede ronde. De finale is later zaterdag. Lavreysen veroverde al de Europese titel op de sprint en de teamsprint. Hij pakte bij de Olympische Spelen in Tokio brons op de keirin.