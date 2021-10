Pogacar fietst bij debuut in Ronde van Lombardije naar zege

Wielrenner Tadej Pogacar heeft bij zijn eerste deelname meteen de herfstklassieker Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. De Sloveen, die dit jaar ook de Tour de France won, versloeg in de straten van Bergamo na een rit van 239 kilometer zijn Italiaanse medevluchter Fausto Masnada in de eindsprint. De Brit Adam Yates eindigde op een kleine minuut achterstand als derde in de 115e editie van de ‘koers der vallende bladeren’. Topfavoriet Primoz Roglic van de Nederlandse ploeg Jumob-Visma werd vierde.

De pas 23-jarige Pogacar trok op 35 kilometer van de finish ten aanval op de Passo di Ganda. Geen van de favorieten, onder wie ook wereldkampioen Julian Alaphilippe, kon hem volgen. Masnada slaagde er in de afdaling in aan te haken bij Pogacar. Het duo reed vervolgens gezamenlijk naar de meet. Bauke Mollema, in 2019 de winnaar van Lombardije, moest dit jaar genoegen nemen met een bijrol. Hij arriveerde als 20e.

Een groep van tien renners vormde de vlucht van de dag in de laatste grote koers van dit jaar. Dat groepje dunde op het heuvelachtige parcours uit tot een zestal, dat aan de voet van de steile Passo di Ganna werd ingerekend. De Italiaan Vincenzo Nibali was de eerste grote naam die op de klim demarreerde. Pogacar reed het gaatje dicht en versnelde daarna zelf. Niemand kon mee in het tempo van de tweevoudig Tourwinnaar.

Masnada wist even later ook te ontsnappen uit de groep van favorieten, maar in de klim kon hij Pogacar niet achterhalen. Dat lukte pas in de afdaling. Met zijn twee├źn reden ze naar de laatste heuvel, de Colle Aperto op 5 kilometer van de meet. Pogacar probeerde op dat klimmetje Masnada te lossen, maar de Italiaan hield het wiel van de Sloveen. Het kwam aan op een eindsprint en daarin had Pogacar duidelijk de beste benen.

Roglic, die eerder deze week nog Milaan-Turijn had gewonnen, mikte in de Ronde van Lombardije op zijn veertiende zege van het seizoen. De winnaar van onder meer de Ronde van Spanje was duidelijk over zijn topvorm heen. Hij kon eigenlijk alleen maar aanklampen en wist dankzij een sterke eindversnelling nog naar de vierde plaats te rijden. Mollema haakte evenals de Belgische belofte Remco Evenepoel af op de Passo di Ganna en kwam ruim 3 minuten na de winnaar over de streep.