Pogacar voegt zich nu al bij ‘allergrootsten’ Merckx en Coppi

Tadej Pogacar heeft zich op 23-jarige leeftijd al gevoegd bij de allergrootste wielrenners. Hij won dit jaar twee monumentale klassiekers én de Tour de France en dat kunnen alleen Eddy Merckx en Fausto Coppi hem nazeggen. Hij is na Coppi, Merckx en Bernard Hinault die vierde renner ooit die na de Tour de France de herfstklassieker Ronde van Lombardije wint. Het is 42 jaar geleden (1979) dat de Fransman Hinault die ‘dubbelslag’ maakte.

“Het is te gek om het seizoen zo af te sluiten. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor”, zei de blije Sloveen, die in de straten van Bergamo zijn Italiaanse medevluchter Fausto Masnada te snel af was in de eindsprint. “Elke zege is belangrijk, maar het is wel waar dat ik er lang van heb gedroomd eens de Ronde van Lombardije te winnen. Dat het mij in mijn eerste deelname meteen is gelukt, is wel te gek. Toen ik aanviel, dacht ik dat ik wel een paar anderen mee zou krijgen, maar kennelijk was iedereen al behoorlijk moe zo aan het einde van het seizoen”, adus Pogacar, die dit voorjaar ook al de beste was in het ‘monument’ Luik-Bastenaken-Luik.