Tennisster Rus kansloos tegen powertennis van Kvitova

Tennisster Arantxa Rus heeft niet voor een verrassing kunnen zorgen in het toernooi in het Amerikaanse Indian Wells. De 30-jarige Westlandse had in de tweede ronde geen antwoord op de vaak harde slagen van de Tsjechische Petra Kvitova, de nummer 11 van de wereld. De setstanden waren 6-2 6-2.

Het was het eerste duel van de Nederlandse met de tweevoudig winnares van Wimbledon op de WTA Tour, die in Indian Wells als zevende geplaatst is.

Rus had nog wel op overtuigende wijze de tweede ronde bereikt in Indian Wells. Ze stond slechts één game af in de openingsronde tegen de Amerikaanse Alycia Parks: 6-0 6-1. De Nederlandse staat op de 68e plaats op de wereldranglijst.

Eerder op de avond bereikten ook de als 2e geplaatste Iga Swiatek, de nummer 4 van de plaatsingslijst Elina Svitolina en voormalig nummer 1 van de wereld Simona Halep de derde ronde.