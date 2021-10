Toussaint zwemt Nederlands record op 200 meter rugslag

Kira Toussaint heeft bij wereldbekerwedstrijden in Boedapest een Nederlands record gezwommen op de 200 meter rugslag (kortebaan). Toussaint kwam tot een tijd van 2.02,09 en pakte daarmee het record af van Sharon van Rouwendaal, die tien jaar geleden in Atlanta tot 2.02,47 kwam.

“Een Nederlands record op de 200 rugslag. Wie had dat ooit gedacht?”, zei de 27-jarige Toussaint, die het liefst uitkomt op de 50 en 100 meter rugslag. Het persoonlijk record van Toussaint op de 200 meter rugslag stond op 2.02,60. Ze zwom die tijd vorig jaar tijdens de International Swimming League, ook in Boedapest.

Arno Kamminga won met overmacht de 200 meter schoolslag bij de mannen, in 2.02,07. Kamminga bleef de Duitser Fabian Schwingenschl√∂gl (2.05,84) ruim voor. “Eerlijk gezegd wilde ik sportieve revanche na mijn tweede plaats van vrijdag op de 50 meter schoolslag”, zei Kamminga. “En dat is gelukt met deze winst in een zware en pijnlijke race. Ik ben tevreden het geeft me vertrouwen voor de volgende wedstrijden.”

Maaike de Waard zwom een persoonlijk record (57,12) op de 100 meter vlinderslag en pakte brons.