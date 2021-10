Verstappen derde in kwalificatie Turkije, start vanaf eerste rij

Max Verstappen heeft bij de Grote Prijs van Turkije de derde tijd neergezet in de kwalificatie. De Red Bull-coureur was langzamer dan de Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas op het circuit bij Istanbul. De Nederlander start zondag vanaf de voorste startrij vanwege een gridstraf bij zijn concurrent Hamilton. Naast hem staat dan Bottas op de eerste startplek, die in zijn Mercedes de tweede tijd neerzette.

Hamilton moet zondag in de Grote Prijs van Turkije starten vanaf de elfde positie. De wereldkampioen kreeg een gridstraf van tien plaatsen, omdat Mercedes een nieuwe verbrandingsmotor in de bolide van Hamilton had gemonteerd, zijn vierde van dit seizoen. De Brit leidt momenteel in de strijd om de wereldtitel, met 2 punten voorsprong op Verstappen.

Op een opdrogende baan kwam Verstappen in zijn speciale grotendeels witte auto met rode accenten, als hommage aan motorleverancier Honda, tot een tijd van 1.23,196. Daarmee was hij 0,328 seconde langzamer dan Hamilton die 1.22,868 neerzette. Ook Bottas was met 1.22,998 sneller dan de Red Bull. Verstappens ploeggenoot Sergio PĂ©rez zette de zevende tijd neer en zal zondag vanaf de zesde positie starten.

Hoewel Verstappen de Mercedessen duidelijk voor moest laten in de kwalificatie was hij redelijk tevreden. “Het was best gevaarlijk met de omstandigheden, maar in vergelijking met gisteren hebben we het goed kunnen omkeren en hebben we ons hersteld”, zei de Red Bull-coureur. “De rondjes waren goed, maar we verloren het op het rechte stuk en hadden niet het rondje om te vechten voor de pole. Zondag start ik vanaf de tweede plaats en zullen we het zien. Ook moeten we afwachten hoe het weer zal zijn.”