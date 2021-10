Verstappen tweede in natte derde training GP Turkije

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Turkije de tweede tijd gereden. De Red Bull-coureur moest in natte omstandigheden op het circuit bij Istanbul alleen de Fransman Pierre Gasly voor zich dulden.

Gasly kwam in zijn AlphaTauri tot 1.30,447 en dook daarmee ruim een halve seconde onder de tijd die Verstappen eerder had neergezet. De Limburger was een ronde later gespind, maar hij kreeg de wagen weer onder controle. Tegen het einde van de training ging Verstappen nogmaals naar buiten en verbeterde zichzelf. Hij bleef echter 0,164 seconde boven de tijd van Gasly. Zijn ploeggenoot Sergio PĂ©rez zette de derde tijd neer.

Wereldkampioen Lewis Hamilton kwam alleen aan het begin van de training kort naar buiten. Op een nog erg natte baan zette hij een tijd neer van 1.33,636 wat uiteindelijk goed was voor de achttiende plaats. Hamilton was op beide trainingen op vrijdag nog de snelste geweest. De Mercedes-coureur heeft voor zondag een gridstraf van tien plaatsen, omdat een deel van de krachtbron van zijn Mercedes is vervangen.