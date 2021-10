Bokser Fury behoudt wereldtitel na knock-out Wilder

Bokser Tyson Fury heeft zijn wereldtitel bij de bond WBC behouden. De zwaargewicht uit Groot-Brittannië zag de Amerikaan Deontay Wilder in de elfde ronde naar de grond gaan en niet meer opstaan. Daarmee eindigde het veelbesproken gevecht in Las Vegas met een knock-out.

Wilder was het duel agressief gestart, maar belandde in de derde ronde zelf tegen het canvas. Het antwoord volgde in de vierde ronde waarin Fury twee keer na stoten op zijn hoofd gestrekt ging. Maar in de elfde en voorlaatste ronde was de knock-out van Wilder een feit. De Amerikaan werd afgevoerd naar een ziekenhuis. Het was de derde keer dat beide boksers elkaar troffen. Eenmaal was het onbeslist, de tweede keer was Fury ook al de beste.

Fury neemt het nu waarschijnlijk op tegen de Oekraïner Oleksandr Oesyk, die de wereldtitel bij de zwaargewichten bij de vier andere bonden in bezit heeft. Oesyk wacht echter mogelijk eerst een gevecht met Anthony Joshua, de Brit die vorige maand verloor van de Oekraïner maar recht zegt te hebben op een revanche.