Hamilton boos op Mercedes vanwege ‘onnodige’ pitsstop

Lewis Hamilton vindt dat zijn renstal Mercedes in de Grote Prijs van Turkije een grote fout heeft gemaakt. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 werd in de slotfase van de race naar binnen geroepen voor een nieuw setje banden, terwijl Hamilton zelf graag had willen doorrijden zonder pitsstop.

“We hadden waarschijnlijk buiten kunnen en moeten blijven”, zei Hamilton, die als vijfde werd afgevlagd op het natte Istanbul Park en de leiding in het WK-klassement weer moest afstaan aan Max Verstappen. Hamilton had tijdens de grand prix over de boordradio al een flinke discussie gevoerd met team. “Waarom moet ik naar binnen?”, zei de Brit, die op de derde plek reed, maar na zijn pitsstop terugviel naar plaats vijf. Hamilton worstelde in de laatste zeven rondes met zijn nieuwe setje intermediate-banden. “Ik zei het toch”, riep de titelverdediger boos over de boordradio.

“Het was volgens mij helemaal geen moeilijke beslissing, maar het is wat het is. We zullen hiervan leren”, zei Hamilton bij Ziggo Sport. “Ik luisterde omdat we als team werken en het team riep me naar binnen. We verloren twee plaatsen door de pitsstop, misschien zelfs wel meer.”

De Fransman Esteban Ocon was de enige coureur die de hele race op dezelfde banden reed. De Alpine-coureur eindigde als tiende. Verstappen werd tweede achter Valtteri Bottas, de teamgenoot van Hamilton.