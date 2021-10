Verstappen herovert leiding WK met tweede plaats in Turkije

Max Verstappen heeft de eerste plaats in het WK-klassement van de Formule 1 heroverd. De Nederlandse coureur van Red Bull eindigde in de Grote Prijs van Turkije als tweede achter de Fin Valtteri Bottas (Mercedes). Verstappen staat nu in het klassement weer 6 punten voor op Lewis Hamilton, die in Istanbul als vijfde over de finish kwam.

De Britse titelverdediger van Mercedes was zaterdag de snelste in de kwalificaties, maar moest vanwege een gridstraf vanaf de elfde plek starten. Verstappen stond op de voorste startrij naast Bottas. Op het natte Istanbul Park boekte de Fin zijn eerste overwinning van dit jaar. Sergio PĂ©rez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen, eindigde als derde.

Het seizoen telt nog zes grands prix. Over twee weken gaat de titelstrijd verder in de Verenigde Staten.