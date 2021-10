Verstappen: wakker blijven was het moeilijkste

Max Verstappen concludeerde na de Grote Prijs van Turkije al snel dat de tweede plaats het hoogst haalbare was. “Valtteri had wat meer snelheid, wij konden niet echt pushen”, zei Verstappen na de race over het natte asfalt van Istanbul Park. “Ik ben blij met de tweede plaats. Wat het moeilijkste was? Wakker blijven.”

De Nederlandse Formule 1-coureur van Red Bull startte vanaf de tweede plek, naast Valtteri Bottas. De Fin van Mercedes dook ook als koploper de eerste bocht in en bouwde daarna al snel een comfortabele voorsprong op. “In deze omstandigheden maak je makkelijk een foutje. Het was vooral zaak om de banden goed te ‘managen’. Ik heb nooit echt kunnen pushen”, aldus Verstappen, die net als de andere coureurs de hele race op intermediates reed, de band die qua profiel tussen slicks en regenbanden in zit.

Verstappen nam de eerste plaats in het WK-klassement weer over van Lewis Hamilton, die als vijfde over de finish kwam. “Ik denk dat we over twee weken in Austin ook weer een goed gevecht met Mercedes gaan hebben. Het hele jaar is het al heel ‘close’. We blijven pushen en proberen te verbeteren. We zien wel waar het dan eindigt. Tot nu toe gaat dit seizoen heel goed.”