Verstappen wil in Grote Prijs Turkije afstand nemen van Hamilton

Max Verstappen moet vanaf de voorste startrij in de Grote Prijs van Turkije zo veel mogelijk voorsprong gaan pakken op zijn concurrent Lewis Hamilton. De wereldkampioen had zaterdag de beste tijd neergezet in de kwalificatie, maar start in zijn Mercedes vanaf de elfde positie vanwege een gridstraf van 10 plaatsen na een motorwissel. De Brit heeft in de titelstrijd twee punten meer dan Verstappen.

Valtteri Bottas start door de gridstraf van Hamilton van poleposition op het circuit bij Istanbul. Het zal Verstappen er veel aan gelegen zijn om de Finse ploeggenoot van Hamilton snel te passeren om zo afstand te kunnen nemen. De Limburger van Red Bull liet echter al weten een lastige start te voorzien, omdat de binnenkant van de startopstelling, waar hij staat, zeker bij regen minder grip heeft.

De Grote Prijs van Turkije start om 14.00 uur. Na de Grand Prix van Turkije volgen nog zes races.