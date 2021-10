Hamilton heeft spijt van kritiek op Mercedes over pitsstop

Na een nacht slapen vindt Hamilton alsnog dat Mercedes in de Grote Prijs van Turkije de juiste beslissing heeft genomen door hem in de slotfase naar binnen te roepen voor een pitsstop. De Britse coureur was tijdens en direct na de race nog erg kritisch op die keuze van zijn team. “Het was mijn beslissing om buiten de blijven, maar dat werkte niet. Uiteindelijk hebben we toch een pitsstop gemaakt, dat was het veiligste om te doen”, schrijft Hamilton maandag op Instagram.

De zevenvoudig wereldkampioen reed heel lang door op de intermediate-banden. Pas enkele rondes voor het einde ging hij naar binnen voor nieuwe banden. Hamilton viel daardoor terug van de derde naar de vijfde plek en moest in het WK-klassement de leiding afstaan aan Max Verstappen.

“We namen het risico door buiten te blijven, in de hoop dat het droog zou worden, maar dat werd het niet. Ik wilde het risico nemen om het te proberen en door te rijden tot het einde”, aldus Hamilton, die over de boordradio stevige discussies voerde met zijn team. Volgens Pirelli, de bandenleverancier in de Formule 1, had Hamilton het waarschijnlijk niet gered op één set intermediates.

“We leven en we leren”, aldus de Brit. “We winnen en verliezen als team. Verwacht nooit van me dat ik altijd netjes en kalm blijf over de radio als ik aan het racen ben. We zijn allemaal heel gepassioneerd en in het heetst van de strijd komt die passie naar buiten. We hebben erover gepraat en kijken al weer uit naar de volgende race.”