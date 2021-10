Keniaan Kipruto wint 125e editie van marathon in Boston

De Keniaan Benson Kipruto heeft de 125e editie van de marathon in Boston op zijn naam geschreven. De Afrikaanse hardloper zegevierde in een tijd van 2 uur, 9 minuten en 51 seconden. Het was zijn eerste overwinning in één van de zes grote marathons. Chicago, Tokio, Londen, Berlijn en New York zijn de andere majors in deze atletiekdiscipline.

Kipruto won in mei ook al de marathon van Praag. In Boston ging de 30-jarige atleet er op minder dan 10 kilometer voor het einde vandoor waarna hij solo over de finish kwam, luid bejubeld door het publiek in de straten van de Amerikaanse stad. De Ethiopiër Lemi Berhanu, die in 2016 de beste was in Boston, eindigde als tweede op 46 seconden van de winnaar. Zijn landgenoot Jemal Yimer kwam kort achter hem als derde binnen.

Bij de vrouwen zegevierde Diana Kipyogei, eveneens uit Kenia. Ze finishte in een tijd van 2.24.45. Haar landgenoten Edna Kiplagat (2.25.09) en Mary Ngugi (2.25.20) haalden eveneens het podium. Kiplagat zegevierde in 2017 in Boston.

De marathon in Boston is de oudste jaarlijkse marathon ter wereld. Deze befaamde wedstrijd wordt normaal in april afgewerkt, maar door de coronapandemie moest het hardloopfestijn naar oktober worden verschoven. Vorig jaar ging de marathon van Boston niet door.