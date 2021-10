Van Gaal: Oranje heeft het publiek vermaakt

Bondscoach Louis van Gaal vond dat Oranje het tegen Gibraltar (6-0) goed had gedaan. “We hebben met zes doelpunten het publiek vermaakt en ook ongelooflijk veel kansen uitgespeeld. Daarnaast hebben we ondanks onze zeer offensieve tactiek niets weggegeven”, zo sprak hij bij de NOS.

Het is moeilijk je in te stellen tegen een tegenstander als Gibraltar, aldus Van Gaal verder. “Ze zijn heel defensief en dat is altijd lastig. Maar we hebben ons drie dagen op deze wedstrijd kunnen voorbereiden en we hebben de spelers heel veel informatie gegeven. Dat alles heb ik vanavond teruggezien en daarmee heb ik de spelers gecomplimenteerd. Het was van een redelijk goed niveau.”