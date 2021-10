Blokje wegtikken betekent automatisch uitsluiting schaatser

Langebaanschaatsers die in de bocht een blokje wegtikken, krijgen voortaan automatisch een diskwalificatie opgelegd. Deze reglementswijziging van de internationale schaatsunie ISU is al van kracht tijdens de komende wedstrijden om de IJsselcup in Deventer, meldt de Nederlandse bond KNSB.

Voorheen moest de scheidsrechter nog beoordelen of het wegtikken van een blokje leidde tot diskwalificatie. Daarbij speelde een rol of de bewuste schaatser bij het wegtikken met zijn schaats over de lijn was gegaan. Die interpretatie is nu niet meer nodig; het verplaatsen van een blokje betekent automatisch uitsluiting.

De ISU heeft ook het reglement voor de massastart gewijzigd. Onsportief gedrag, zoals het ernstig belemmeren van een andere deelnemer, kan voortaan leiden tot diskwalificatie.