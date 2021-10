Coureurs Formule 1 keuren vuurvaste handschoenen goed

De nieuwe brandwerende handschoenen in de Formule 1 zijn goedgekeurd. De Australiër Daniel Ricciardo was in de afgelopen Grote Prijs van Turkije een van de coureurs die de handschoenen moest testen op draagcomfort en de McLaren-rijder was tevreden. “Ik merkte het verschil niet, ze zaten prima”, aldus Ricciardo.

De Formule 1 liet nog beter tegen vuur bestendige handschoenen ontwerpen na de zware crash van Romain Grosjean in november vorig jaar tijdens de Grote Prijs van Bahrein. De Fransman kwam vrijwel ongedeerd uit zijn in tweeën gebroken Haas-bolide, die volledig in brand stond. Hij stapte uit de vlammenzee met alleen brandwonden aan zijn handen.

“We hebben vrijwel meteen na die crash van Romain vastgesteld dat we op het gebied van de handschoenen verbeteringen konden aanbrengen en zijn er direct mee aan de slag gegaan”, lichtte wedstrijdleider Michael Masi toe.

De vuurvaste eigenschappen van de nieuwe handschoenen waren al bewezen, het ging bij de Grote Prijs van Turkije vooral om het draagcomfort. “De feedback van de coureurs was positief, allemaal tevreden. Hier en daar nog wat kleine aanpassingen bij een paar van de merken, maar dat mag geen naam hebben”, aldus Masi.