Minister adviseert tennissers: neem vaccin voor Australian Open

Tennissers die volgend jaar willen meedoen aan de Australian Open kunnen zich maar beter laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat zegt minister Martin Pakula van de staat Victoria, dat Melbourne als hoofdstad heeft. “Als ik een ATP- of WTA-speler was, dan zou ik me laten vaccineren”, zei Pakula op een lokale radiozender. “Dat geeft de grootste kans om de Australian Open te spelen met minimale restricties die voor deze groep zullen gelden.”

Officieel hebben de organisatie van de Australian Open, het grandslamtoernooi dat in Melbourne wordt gespeeld, en de autoriteiten in Victoria nog niets gezegd over de coronamaatregelen waar de tennissers mee te maken gaan krijgen. Een Australische krant meldde onlangs op basis van anonieme bronnen bij de overheid dat er min of meer een vaccinatieverplichting gaat komen. Die geldt nu al voor grote groepen mensen in Victoria.

Toernooidirecteur Craig Tiley zou zich lange tijd hebben verzet tegen de eis uit angst dat topspelers met twijfels over verplichte vaccinatie, onder wie de nummer 1 van de wereld Novak Djokovic, het toernooi gaan mijden. De deelstaatregering zou niet te vermurwen zijn geweest en daarop “capituleerde” de tennisbond, aldus een bron tegen de krant The Age.

De Australian Open begint op 17 januari. Dit jaar werd het toernooi verschoven naar februari. Alle deelnemers moesten bij aankomst twee weken in quarantaine en mochten hun hotelkamer alleen een paar uur per dag uit om te trainen.

“We zijn in gesprek met de Australische tennisbond en het ministerie van Gezondheid over de regels die gaan gelden bij de Australian Open”, zegt Pakula, minister van onder meer sport en grote evenementen in Victoria. De Australische grenzen zijn al geruime tijd gesloten voor buitenlanders, om zo het risico op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Inwoners van AustraliĆ« die na bezoek aan het buitenland terugkeren in eigen land, moeten bij aankomst veertien dagen in quarantaine, al gelden daar ook weer de nodige uitzonderingen voor.

Naar verwachting krijgen tennissers die zijn gevaccineerd tegen het coronavirus meer bewegingsvrijheid. “Dat wordt het onderwerp van discussie tussen de landelijke regering en de deelstaten”, aldus Pakula.