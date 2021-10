Nummer 1 en titelverdedigster uitgeschakeld in Indian Wells

Tennisster Beatriz Haddad Maia heeft op het toptoernooi van Indian Wells voor een grote verrassing gezorgd. De Braziliaanse, die als ‘lucky loser’ mag meedoen, schakelde in de derde ronde de als eerste geplaatste Karolina Pliskova uit. De nummer 115 van de wereld versloeg de Tsjechische in twee sets: 6-3 7-5.

Pliskova worstelde in de winderige omstandigheden in Californië met haar service. De nummer 3 van de wereld sloeg maar liefst twaalf dubbele fouten. Pliskova leverde acht keer haar eigen servicebeurt in, Haddad Maia vijf keer.

De 25-jarige Braziliaanse gaat het in de vierde ronde opnemen tegen Anett Kontaveit uit Estland, die met Bianca Andreescu de titelverdedigster versloeg. Kontaveit won de afgelopen weken op hardcourt de toernooien van Cleveland en Ostrava. Ze klopte in Indian Wells ook Andreescu, de Canadese die in 2019 de laatste editie van het BNP Paribas Open won: 7-6 (5) 6-3. “Winnen gaat nooit vervelen”, zei de 25-jarige Estse lachend.

In het mannentoernooi liet de nummer 1 van de plaatsingslijst zich niet verrassen. Daniil Medvedev, de Rus die onlangs de US Open won, versloeg de Serviër Filip Krajinovic in 1,5 uur in twee sets: 6-2 7-6 (1). Het betekende de vijftigste overwinning dit seizoen van de nummer 2 van de wereld. In de vierde ronde staat Medvedev tegenover de Bulgaar Grigor Dimitrov. Zijn landgenoot Aslan Karatsev schakelde de als negende geplaatste Denis Shapovalov uit Canada uit: 7-5 6-2.

Het programma moest maandagavond een paar keer worden stilgelegd vanwege de slechte weersomstandigheden in Indian Wells, met veel wind en regen.