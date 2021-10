Schaakbond rekent niet op andere speellocatie NK

De Nederlandse schaakbond houdt alle opties open, maar denkt niet dat er nog een andere locatie kan worden gevonden voor het NK. “Dat betekent dat het kort geding woensdag doorgaat”, zegt advocaat Lex de Jager van schaakbond KNSB.

Zes topschakers willen bij de rechter afdwingen dat een coronatoegangsbewijs niet nodig is bij het komende NK, dat vrijdag begint in het gemeentehuis van Hoogeveen. Zo’n toegangsbewijs is nu verplicht en betekent voor deelnemers die niet zijn gevaccineerd dat ze elke dag een coronatest moeten ondergaan. De schakers die een kort geding hebben aangespannen willen dat niet. Het haalt ze uit hun ritme, verstoort hun voorbereiding en dat is niet wenselijk voor een eerlijke strijd, lieten ze weten.

Een andere speellocatie voor het toernooi is geopperd als een mogelijkheid om de coronapas te laten vervallen, maar de schaakbond ziet dat niet meer gebeuren. “Het is een NK, daar komt organisatorisch veel bij kijken”, zegt advocaat De Jager. “Het begint vrijdag al en dus is het eigenlijk niet meer mogelijk het toernooi nog elders te organiseren. Ook niet op een andere plek in Hoogeveen, want voor elke locatie in die gemeente geldt dezelfde eis van het coronatoegangsbewijs.”

De zes schakers die het kort geding hebben aangespannen zijn titelverdediger Lucas van Foreest, oud-kampioen Sergey Tiviakov, Sipke Ernst, Migchiel de Jong, Ivo Maris en Machteld van Foreest. Zij moeten uiterlijk dinsdagmiddag aan de bond doorgeven of ze aan het NK willen meedoen in het geval de rechter hun eis afwijst.

“Als zij de zaak winnen, dan zal de bond uiteraard gehoor geven aan de uitspraak. Maar als ze geen gelijk krijgen en de verplichting tot testen blijft, willen we wel weten of ze dan toch willen meedoen”, zegt De Jager. “Daar willen we snel duidelijkheid over, want het is kort dag en de bond is al aan het puzzelen met alternatieve speelschema’s omdat mogelijk andere schakers moeten worden toegevoegd aan het deelnemersveld.”

Het NK voor mannen en vrouwen in Hoogeveen eindigt op zaterdag 23 oktober. Acht vrouwen strijden om de Nederlandse titel. Bij de mannen werken 24 schakers een knock-outtoernooi af. De laatste vier die overblijven, strijden tussen 27 november en 3 december om de titel in Rotterdam.